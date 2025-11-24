¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù24Ç¯Ï¢Â³ÊüÁ÷¡¡¤µ¤ó¤Þ¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤¬¡¢26Ç¯1·î1Æü(14:50¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ
24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ÖÍ¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë2¿Í¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÌÚÂ¼¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2025Ç¯¤Î¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¡£²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏÉü¶½¡¦Éüµì¤ò´ê¤¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÌÚÂ¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(º¸¤«¤é)ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ
24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ÖÍ¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë2¿Í¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÌÚÂ¼¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2025Ç¯¤Î¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¡£²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏÉü¶½¡¦Éüµì¤ò´ê¤¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÌÚÂ¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤Æ¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó