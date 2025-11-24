Ãæ¹ñ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶¥Áè¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤«¡½±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶¥Áè¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤«¤È¤¹¤ë±ÑBBC¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Î¼óÅÔ¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¾ì´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Í¥Ã¥È¥¼¥íÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»º¶È¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î4Ê¬¤Î3°Ê¾å¤òÀ¸»º¤·¡¢À¤³¦¤ÎÅÅÃÓ¥á¡¼¥«¡¼¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á6¼Ò¤¬Ãæ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»º¶È¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÏEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼À½Â¤¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏÀ¸»º¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»º¶È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢Ç«ÆÁ»þÂå¡ÊCATL¡Ë¤äÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡Ö¿âÄ¾Åý¹ç·¿¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃæ¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾ï¤ËÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤·¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ³×Ì¿¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¶µ°é¡¦¿¦¶È·±ÎýÀ©ÅÙ¤ò·Ð¤ÆÇÚ½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÀª¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ó¥¢¥à¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Î¥³¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥à¥º»á¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍ¥½¨¤Êµ»½Ñ¸¦µæ¼Ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¸¦µæ¼¼¤Ç¾åÎ®¹©Äø¤òÃ´Åö¤¹¤ëÇî»Î¹æ¼èÆÀ¼Ô¤À¤±¤Ç¤â¹©¾ì¤Î¸½¾ìºî¶È°÷¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ûÂ¸µ»½Ñ¤ò¿×Â®¤Ë²þÎÉ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀ¸»º¥³¥¹¥È¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸½À¤Âå¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ËÂ¾¹ñ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂ¦ÌÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Îµ¤¸õÀ¯ºö¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¶¨²ñÀ¯ºö¸¦µæ½ê¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¬¥ó½êÄ¹¤Î¸«Êý¤ä¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÀ¸»ºµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤òÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½ÑÌÌ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Î¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤À¡×¤È¤¹¤ëÈó±ÄÍø¸¦µæµ¡´Ø¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÃæ¹ñ¤È·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥®¥ì¥Ã¥Æ¥£»á¤Î¸«Êý¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼À½Â¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤¬20Ç¯¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÀè¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¿¼¥»¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ê¬Ìî¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¹¥Î¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¬¥ó»á¤Î¸«Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë