ÆüÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬»²²ÃµñÈÝ¤Î»ÑÀª¡Ö³«ºÅ¤¹¤ë¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤¬¼¡¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ´Ú3¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï24Æü¡¢¡Ö³«ºÅ¤¹¤ë¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï3¤«¹ñ¤¬»ý¤Á²ó¤ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡²ó¤ÏÆüËÜ¤¬µÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤È³«ºÅ»þ´ü¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï24Æü¡¢¡Ö3¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÆüÄø¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤òÍýÍ³¤Ë»²²Ã¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±
¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸øÁ³¤È¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃæÆü´Ú¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë´ðÈ×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×