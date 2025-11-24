º£ÅÄÈþºù¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¹ðÇò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢¤¢¤ë¾ðÊó¤ò½é¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£Éé¤±¤¿¤é¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ê¾ðÊó¡É¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¡¢5¿Í¤Î±¿»î¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¡¢º£ÅÄ¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ê¾ðÊó¡É¤Ï¡ÖÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡©¡×¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
