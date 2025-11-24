¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Þ¤À»÷¹ç¤¦¡© °²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¤Þ¤À»÷¹ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¤Ç¡¢¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê200ÁÈ¡ß5¥»¥Ã¥È¡Ë¤ÏÆþ¤ë or Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SixTONES¤È°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤Ï¡Ö°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤À»÷¹ç¤¦¡×¤È¶Ã¤¯¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
