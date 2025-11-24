Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë»Å»öÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖGURU GURU¡ª¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï12·î24Æü¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡Î±¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë1¿Í¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢³¹Ãæ¤¬¤µ¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤À¤±Æü¾ï²á¤´¤µ¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¥±¥à¥ê¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤é»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¸À¤¦¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¡£
