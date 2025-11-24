¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡¡¡ÈºÇ¶¯¤ÎÅÅ·â²¦¡É¤Ë¶²ÉÝ¡¡½ÖÈ¯ÎÏ¤Ï°Û¼¡¸µ¡Ö¤Þ¤¿ÇÏ¤Ê¤ê¤ÇÌµÁÐ¡×
¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬G2¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò°µ¾¡
¡¡23Æü¤Ë¹á¹Á¡¦¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÇG2¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¥»¥ó5¡¢¥Ø¥¤¥º¡Ë¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬07ÉÃ3¡£Ã±¾¡1.0ÇÜ¤Î¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢Ï¢¾¡¤Ï15¤Ë¡£ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾ÇÏ¤è¤ê½Å¤¤58¥¥í¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡£Âç³°¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¥°Ì¤Î2ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¨¤²ÇÏ¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥È¥óµ³¼ê¤¬·Ú¤¯ÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÎ®¤¹Í¾Íµ¤ò¸«¤»¡¢2Ãå¥Õ¥¡¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë2ÇÏ¿È¤È3/4º¹¡£È´·²¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ÇÂ¾ÇÏ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¹ë½£¤Î¶¥ÇÏÀìÌç¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬¹á¹Á¤ÎÉüµ¢Àï¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢G2¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©ÇÆ¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¯¤¹¤®¤ä¤í¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÃ¯¤â¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¶¥ÇÏ³¦¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡×
¡Öº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×
¡Ö¤Þ¤¿ÇÏ¤Ê¤ê¤ÇÌµÁÐ¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×
¡¡¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÏÉã¥·¥ã¥à¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢ÊìMissy Moo¤Î·ìÅý¡£ÄÌ»»18Àï16¾¡¤Ç¡¢G1¡¦¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢G1¡¦¥¸¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë