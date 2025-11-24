¡ÖµíÆý±¿ÈÂ¼Ö¤Ë¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¡×¾èÍÑ¼Ö¤Î¹âÎðÃËÀ¤¬°Õ¼±¤Ê¤·¤ÇÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡¡ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô¡¦¹ñÆ»228¹æ
ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÅÍ»ÔÃ«¹¥£´ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»£²£²£¸¹æ¤Ç¤¹¡£
£±£±·î£²£´Æü¸á¸å£²»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖµíÆý±¿ÈÂ¼Ö¤Ë¾èÍÑ¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¤Î°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
