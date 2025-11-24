¥·¥ã¥ª¥ß¤ÎÀ¸³è²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMijia¡×¡Ê¥ß¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª Âè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¤Ï¡È¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡É
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Xiaomi¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMijia¡Ê¥ß¡¼¥¸¥ã¡Ë¡×¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç½éÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ½é¾åÎ¦Âè°ìÃÆÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖMijia Â®´¥¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤ò2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï5980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Á2025Ç¯12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÁá³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ5480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥·¥ã¥ª¥ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤ÏÀ¸³è²ÈÅÅ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¸³è²ÈÅÅ¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMijia¡Ê¥ß¡¼¥¸¥ã¡Ë¡×¤¬ÆüËÜÅ¸³«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ÇÈ±¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¼é¤Ã¤Æ´¥¤«¤¹¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÖMijia¡Ê¥ß¡¼¥¸¥ã¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²ÈÅÅ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëXiaomi¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¡£2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¿æÈÓ´ï¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³ÆþÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖMijia Â®´¥¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥¤¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç110,000rpm¤Î¹âÀÇ½¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷ÎÌ¤ÇÈ±¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥¨¥¢¥Õ¥í¡¼Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢È±¤Îº¬¸µ¤«¤é¥à¥é¤Ê¤¯É÷¤òÆÏ¤±¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ç¤âÌó3Ê¬¤Ç¥É¥é¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¹âÇ»ÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬ÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¡¢´¥¤«¤¹¤¿¤Ó¤ËÈ±¤Î¹¤¬¤ê¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ò·Ú¸º¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ÷Â®¤È4¥ì¥Ù¥ë¤Î²¹ÅÙ¡ÊÎäÉ÷/²¹É÷¥ì¥Ù¥ë1¡Á3¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ç·×8ÄÌ¤ê¤Î¥â¡¼¥É¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥É¥é¥¤¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìó400g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¤âÊØÍø¡£¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÏÓ¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖMijia Â®´¥¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î21Æü
¼ÂÇä²Á³Ê¡§5980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
