JºÇ¿·½ç°Ì¤¬¡Ö¥«¥ª¥¹²á¤®¤ë¡×¡¡»Ä¤¹¤ÏºÇ½ªÀá¤Î¤ß¡Ä5¥Á¡¼¥à¤¬¡È1ÏÈ¡ÉÁè¤¦Âçº®Àï¡Ö¤Û¤ó¤ÈËâ¶¡×
J3¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤¹¤ÏºÇ½ªÀá¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡J3¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬11·î24Æü¤Ë2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î6°Ì¤ò5¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö6°ÌÁè¤¤¤¬¥«¥ª¥¹²á¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FCÂçºå¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢3°Ì¤ËÉâ¾å¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò68¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤È¤Ê¤ë2°Ì¤Î¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ë3º¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£º£·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÀá¤Ç¤ÏÈ¬¸Í¤ÏFCÎ°µå¤È¡¢FCÂçºå¤ÏFC´ôÉì¤È¤½¤¾¤ì¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1»î¹ç¤ÎÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇSCÁêÌÏ¸¶¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò56¤Ë¿¤Ð¤·¡¢8°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î6°Ì¤ò½ä¤ëÁè¤¤¡£¸½ºß6°Ì¤Ï¾¡¤ÁÅÀ56¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤À¤¬¡¢Æ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÈÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾¡¤ÁÅÀ55¤Ç9°Ì¤ÎÆÊÌÚSC¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±53¤Ç10°Ì¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ä¤ë1ÏÈ¤ò5¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÃØ³¡£¡Ö¼«Æ°¾º³Ê1ÏÈ¤ÈPO1ÏÈ¤ÎÁè¤¤¤¬¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¡ÖPO½ç°ÌÁè¤¤¤â¡¢6°ÌÁè¤¤¤â¤Û¤ó¤ÈËâ¶¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖJ2¾º³Ê¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£°Ê³°²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖßõÎõ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë