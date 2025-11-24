ËÌÀî·Ê»Ò¡¢5ºÐÄ¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¼êºî¤ê¡¡Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËDAIGO¤Î°äÅÁ»Ò¡©
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬23Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¹õ¤¤¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¤Î¡È¿·ºî¡É¤Ï¹õ¤¤¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°
¡¡ËÌÀî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë5ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¹õ¤¤¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇËÌÀî¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ø¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥®¥ã¥¶¡¼¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¡£º£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤êåºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¹õ¤¤¼êÄó¤²¡Ù¤¬¡Ø¹õ¤¤¼êÂÞ¡Ù¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥Ñ¤Î¥¢¥ì¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖDAIGO¥Ñ¥Ñ¤Î°äÅÁ»Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¹õ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬DAIGO¤µ¤ó¤È·Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê¤¤¿¤¬¤ï ¤±¤¤¤³¡Ë
1986Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2003Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡ÊCBC¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø´ÖµÜ·»Äï¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°Ê¹ß¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£11·î28Æü¤«¤é¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2016Ç¯1·î¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@KKeiko_official¡Ë
