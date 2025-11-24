¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£±°Ì¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÍî¤Áµå¤Î½¬ÆÀ¤Ë°ÕÍß¡¡ºÇÂ®£±£µ£±¥¥íº¸ÏÓ
¡¡µð¿Í¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¤¬£²£´Æü¡¢£Çµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°éÀ®Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍî¤Áµå¤Î½¬ÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µå¼ï¤¬£±¸ÄÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÅê¤²¤ëÁªÂò»è¤ÈÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ëÁªÂò»è¤¬£±¸ÄÁý¤¨¤Æ¡¢ÈïÂÇÎ¨¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ËÆ´¤ì¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡¢ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ËÆ°¤¯Ä¾µå¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¡Ö¡ÊåºÎï¤ÊÄ¾µå¤ÈÆ°¤¯Ä¾µå¡ËÎ¾ÊýÁà¤ì¤¿¤éÍýÁÛ¡£¥¯¥»µå¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£