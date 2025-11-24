Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡¢ÆüËÜ¤Ë¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤ÎÀâÌÀµá¤á¤ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«¡Ê¤â¤¦¡¦¤Í¤¤¡ËÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬É½ÌÀ¤·¤¿ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤Î¶ñÂÎÅªÃæ¿È¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÌÓ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¤¬ºÇ¶á¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¸À¤¦¡Ö°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡×¤Î¶ñÂÎÅªÃæ¿È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢´°Á´¤«¤Ä¸ø¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜÂ¦¤¬Ã±¤Ë¡ÖÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ß¤Ç¡¢¶ñÂÎÅªÃæ¿È¤òÌÀ³Î¤Ë¤»¤º¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î©¾ìÉ½ÌÀ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ï¶õµõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë²á¤®¤º¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤ÎÎ©¾ì¤ò·Á³¼²½¡¢¶õÆ¶²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£