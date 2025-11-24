¥¢¥ÞÀ¤³¦°ì¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¤¬¥×¥í3ÀïÌÜ¤Ç¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë8²óTKO¾¡¤Á!¡¡¼¡Àï¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤â
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé10²óÀï¡¡ÄÚ°æÃÒÌé(Äë·ý)¡ã10²óÀï¡ä¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î21Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Á°WBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤¬¥×¥í3ÀïÌÜ¤Ç¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÇË¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò6ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¸½Æ±µé1°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê37¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë8²ó2Ê¬59ÉÃTKO¾¡¤Á¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ï¢¾¡¡Ê2KO¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÚ°æ¤ÏÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ö¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Çµ÷Î¥¤òÂ¬¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤âº¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤äº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¤¬¡¢ÄÚ°æ¤ÏÀÜ¶áÀï¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿4²ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î±þ½·¤«¤é¤¤ì¤¤¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£¥¬¡¼¥É¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤â2È¯Æþ¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¸ú¤«¤»¡¢Ï¢ÂÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²¿ÅÙ¤â¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò¸åÂà¤µ¤»¤¿¡£8²ó¤Ë¤â¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°µÅÝ¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï2²óTKO¾¡¤Á¡£6·î¤ÎÁ°Àï¤ÏÈ½Äê¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤Î¥×¥í2ÀïÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£·î¾å½Ü¤Ë¤Ï3ÀïÌÜ¤Ø¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¡Ê36¡Ë¤é¤È¡Ö¸îËà¹Ô¡×¤Ë»²²Ã¡£Ç³¤¨¤µ¤«¤ë±ê¤ÎÁ°¤ÇÀº¿À¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡Ö»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈÇ°¡É¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÅÄ»á¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡Àï¤Î¥×¥í4ÀïÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜÃË»ÒºÇÂ®µÏ¿¤Ç¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤ò°ìÈÖ¼¨¤»¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÚ°æ¤¬¡¢¥×¥í¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¢§ÄÚ°æ¡¡¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ï¢ÂÇ¤¬Â®¤¹¤®¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÅÓÃæ¤«¤é¤¿¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤ÎÂ¿¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1·å¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇÍèÇ¯¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë»Ä¤ê¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡£