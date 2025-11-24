¡Ú¥ê¥Ë¥¢¡ÛÎ®°è½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ²ñ¤òÅçÅÄ»Ô¤«¤éºÆ³«...Âç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»ÂÐºö¤Ê¤ÉJRÅì³¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¡ÊÀÅ²¬¡Ë
21Æü¡¢JRÅì³¤¤¬¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç°æÀîÎ®°è¤Î½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡È¿å¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤Î¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ËÈ¼¤¦JRÅì³¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¡£
Âç°æÀîÎ®°è10»ÔÄ®¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÅçÅÄ»Ô¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡ÊJRÅì³¤¡¡Ã°±©½Ó²ð ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÎ®°è¤Î³§ÍÍ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Î·üÇ°¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î¡ÈºÆ³«ºÅ¡É¡£
ÀÅ²¬¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡ÊÃæÉôÅÅÎÏÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÏ·¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¥Á¥åー¥Ö¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·Á¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡×
Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¹£¤ä¡¢Æ³¿åÏ©¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ä¡ÖÅÄÂå¥À¥à°Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿å»ñ¸»¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥Í¥ë¤ä±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ÏÌó40¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¡Ë
¡ÖÃÏ²¼¿å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤¬¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç°æÀî¿å·Ï¤Î¿å¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ü°ÆÅÀ²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¡£¡×
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï³µ¤Í¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÅçÅÄ»Ô¤ÎÀ÷Ã«»ÔÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÅçÅÄ»Ô¡¡À÷Ã«¸¨Âå »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¿å»ñ¸»¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¤È»ä¤â¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤â»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡¢º£²ó¤âÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂç°æÀîÎ®°è¤Î10»ÔÄ®¤Ç½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢JRÅì³¤¤Ï³Æ»ÔÄ®¤Ç¤Î³«ºÅÆü¤ò¥Ûー¥à¤Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£