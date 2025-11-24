¤¤¤ÎÄ®¿úËÜ¿À¼Ò¤Ç½©¤ÎÂçº× »Ò¤É¤â¿ÀÍÁ¤òÀèÆ¬¤ËÂÀ¸Ý¤ä»â»ÒÉñ¤¬Îý¤êÊâ¤¯¡Ø¤ª¤Ê¤Ð¤ì¡Ù¤â¡Ú¹âÃÎ¡Û
¤¤¤ÎÄ®¤Î¿úËÜ¿À¼Ò¤Ç½©¤ÎÂçº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ÎÄ®¤Î¿úËÜ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¸Þ¹òË¾÷¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËèÇ¯11·î23Æü¤Ë½©¤ÎÂçº×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤¬Ë¬¤ì²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ê¤É¤ò´ê¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º×¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï»Ò¤É¤â¿ÀÍÁ¤òÀèÆ¬¤ËÂÀ¸Ý¤ä»â»ÒÉñ¤¬Îý¤êÊâ¤¯¡Ö¤ª¤Ê¤Ð¤ì¡×¡£ÄÁ¤·¤¤È¬³Ñ·Á¤Î¿ÀÍÁ¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»â»Ò¤ËÆ¬¤ò¤«¤¸¤é¤ì¤ë¤È·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä®¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£