º£¥·¡¼¥º¥óÀä¹¥Ä´ÂÐ·è ¸Ä¿Í1°Ì¡¦±Ê°æ¹§Åµ VS 2°Ì¡¦ÂìÂôÏÂÅµ ¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹¥¥«¡¼¥É¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¸Ä¿Í¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¡¢Æ±2°Ì¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸Ä¿Í1°Ì¡¦±Ê°æ¹§Åµ VS 2°Ì¡¦ÂìÂôÏÂÅµ ¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éM¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë±Ê°æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÌµÌ¾¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é2¥«·î¤ò·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐM¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ç±Ê°æ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¹¥Ä´¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Â¾Áª¼ê¤â¤Þ¤À±Ê°æ¤Î¿ýÉ÷¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë²Ô¤²¤ë¤â¤Î¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÂìÂô¤ÏM¥ê¡¼¥°ÁÏÀßÇ¯¤«¤é»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤Ç8¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é2¥«·î·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¤â¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ü314.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸Ä¿Í2°Ì¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ü294.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆ±3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3¥±¥¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¶ìÀïÃæ¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç³èÌö¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¿¤Ð¤¹¡£
¡¡»²Àï1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤âÆ±ÍÍ¡£¸Ä¿Í6°Ì¤Î¡Ü160.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°Å¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¶¯¤¯Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÊú¤¨¤ë²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤¬º®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à½ç°Ì¤ò1¤Ä¤È¸À¤ï¤º2¤Ä¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤ä¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥°½ç°Ì¤Ï4°Ì¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂç¾¡¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Àõ¸«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÊú¤¨¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤â´¬¤µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡Ú11·î24ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í6°Ì¡¡¡Ü160.1
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í20°Ì¡¡¡Ü6.5
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í1°Ì¡¡¡Ü298.6
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í2°Ì¡¡¡Ü261.7
¡Ú11·î21Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü530.0¡Ê46/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü524.1¡Ê46/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü160.4¡Ê48/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥2.4¡Ê44/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥68.7¡Ê46/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥125.1¡Ê50/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥199.5¡Ê48/120¡Ë
8°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥253.3¡Ê46/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥267.7¡Ê44/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥297.8¡Ê46/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë