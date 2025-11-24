ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤¬ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¡ÖÊÆ²Á¤ÈÍÎÉþ¤ÏÆ±¤¸¡×È¯¸À¤òÈãÈ½ ¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤â°ÛÏÀ¡Ä¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÊÆÁý»º
¡¡11·î¤ËÆþ¤ê¡¢¥³¥á¤ÎÊ¿¶ÑÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï5¥¥í4316±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê3000±ß¤Î¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¡¢²È·×¤ò½õ¤±¤ë·ÐºÑÂÐºö¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥³¥á²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤¬¤Ü¤ä¤Ï¢È¯¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÁý»ºÊý¿Ë¤ò»ö¼Â¾åÅ±²ó¡£¤½¤ì¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÍÎÉþ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡ABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤¬À¸½Ð±é¡£¡ÖÇÀÀ¯Éü¸Å¤ÎÂç¹æÎá¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎëÌÚÂç¿Ã¤¬¥³¥á¤ÈÍÎÉþ¤È°ì½ï¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£¼ç¿©¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£ÍÎÉþ¤È¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀ¸»ºÄ´À°¡¢¸ºÈ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÃÍÃÊ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¤«ÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ýÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤ë¤ªÊÆ¤ÎÉÊ¼ï¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹â¤¤¤ªÊÆ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡Ø¤Ç¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇüÂç¤ÊÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤É¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¼«µëÎ¨¤Ï38¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£ÀÎ¤«¤é¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ØÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤Ï¥Ê¥ó¥È¥«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÀï¤ÏÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤ËËÜÅö¤Ë¼«µëÎ¨38¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤³¤Î¹ñ¤ä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬·üÇ°»ö¹à¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºòº£¤Î¥¯¥ÞÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¿¹¤¬¿ËÍÕ¼ù¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¹ÍÕ¼ù¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¥¯¥Þ¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ð¤«¤ê¤Ç¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÍÎ¤¤Ë¹ß¤ê¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿©ÎÈ¼«µëÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤«¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»³Â¼¤ÎÊø²õ¤òËÉ¤°¤«¡£Ãæ»³´ÖÃÏ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤ªÊÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ºöÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥áÁý»º¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¥Ñ¥ê¤Ç¤â¤½¤¦¡£¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤¬Âç¿Íµ¤¡£¥¢¥¸¥¢¤â½êÆÀ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤È¤·¤¿¤éÁý»º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿©ÎÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛ¤ë¤è¤ê¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¤È¤¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀÇ¶âÅêÆþ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤ª¤³¤á·ô¤ÆÀÇ¶â¤¬¸¶»ñ¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ø¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤ò¤É¤¦»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤ª¤³¤á·ô¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤À¤±¤É¤½¤Î¸¶»ñ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤ªÊÆ¤Î¶¡µë¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤¤¿Í¤Ç¤âº£Ç¯¤Î²Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤Ç¤â¤ªÊÆ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ªÊÆ¹â¤¤¤è¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¡¢¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô3000±ßÊ¬¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ5¥¥í4000±ßÂæ¤À¤«¤é¡¢5¥¥í¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Î¤ªÊÆ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤ªÊÆÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à¤·¡¢¤¤¤Þ¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Í¢Æþ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤«¤éÍ¢ÆþÊÆ¤¬¤¯¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÊÆ¤Î¼ûÍ×¤¬¡¢ÆüËÜÊÆ¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¸ºÈ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¸»ºÄ´À°¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°¤¤½Û´Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö13Ç¯Á°¡¢»ä¤ÏËãÀ¸Æâ³Õ¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£À¸»ºÄ´À°¤ò¸«Ä¾¤»¤È¡£¤ªÊÆ¤Ï¤â¤Ã¤Èºî¤ì¡¢³¤³°¤Ë¤â¤Ã¤ÈÍ¢½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤È¤¤â»ä¤Ï»Ë¾åºÇÄã¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬·ë¶Éº£Ç¯¤Î²Æ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤ÇºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¡Ø¥³¥á¤¬¹â¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¹ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤¬¼ç¿©¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊÆ¤Ë¸Â¤é¤º¹òÊª¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÝÂ¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶¡µë¤È¤«¼ûÍ×¤Î¿¶¤ì¤Ç²Á³Ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¢¤ëÄøÅÙÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¹ñ²È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
