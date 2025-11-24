¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡×¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É LOWYA¿·WEB CM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡×¤¬¡¢ËÜÆü11·î24Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¶ñ¡¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É LOWYA¤ÎWEB¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¿·CM¡Øµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡ÙÊÓ¡¢¡ØÍèµÒ¡ÙÊÓ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡×»ÈÍÑ¤·¤¿²È¶ñ¡¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É LOWYA¤ÎWEB CM¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿10th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbouquet¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£LOWYA¤¬12·î19Æü¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢ LOWYA½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËÜCM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡CM¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1R¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Í§¿Í¤ä·»Ëå¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£¡ÈµÞ¤ÊÍèµÒ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥ Àî¾²ÌÀÆü¹á¤¬Ã´Åö¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥Ê¥«¥·¥Þ¡ÊVo/Gt¡Ë¤âÊ¡²¬½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¤ËÊ¡²¬¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡È¿È¶á¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø¡Ö¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¡×ÆüÂØ¤ï¤êSpotify Canvas¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü21»þ～11·î30Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ËSpotify¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÇÆ±³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤·¡¢Instagram¥¹¥Èー¥êー¤Ç¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾¤Ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¥Ê¥«¥·¥Þ¡ÊVo/Gt¡Ë¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬È¯¤Î²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉLOWYA¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¥µ¥¤¥º¤äÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤²È¶ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿Êý¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë