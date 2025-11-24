°ìµÙ¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅÃæ¡¡11·î25Æü¤Þ¤Ç
°ìµÙ¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö°ìµÙ.com¡×¤Ç¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î24ÆüÀµ¸á¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
36»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤¬10¡ó°Ê¾å³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢5·î1Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎÁ¶â°ìÎã¤Ï¡¢¥é¥Ó¥¹¥¿Åìµþ¥Ù¥¤¡Ê2Ì¾ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬18,640±ß¤«¤é¡¢ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤»ÍÃ«¡ÊÆ±¡Ë¤¬16,040±ß¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚ¡ÊÆ±¡Ë¤¬58,500±ß¤«¤é¡¢¾®Ã®¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬7,566±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥ÏÇ®³¤¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡Ê2Ì¾Ä«¿©ÉÕ¡Ë¤¬63,165±ß¤«¤é¡¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¡Ê2Ì¾ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬11,000±ß¤«¤é¡¢Âçºå¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡ÊÆ±¡Ë¤¬15,990±ß¤«¤é¡¢¥¤¥Ó¥¹¥Ð¥¸¥§¥Ã¥ÈÂçºåÇßÅÄ¡ÊÆ±¡Ë¤¬7,220±ß¤«¤é¡¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹Ê¡²¬ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊÆ±¡Ë¤¬23,365±ß¤«¤é¡¢¥Î¥Ü¥Æ¥ë²ÆìÆáÇÆ¡ÊÆ±¡Ë¤¬7,425±ß¤«¤é¡¢JR¶å½£¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥Ã¥µ¥àÆáÇÆ¡ÊÆ±¡Ë¤¬14,790±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¨»þÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶â³Û¡£»ÙÊ§¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ°ìµÙ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Â¨»þÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£