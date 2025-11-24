¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö¥®¥é¥®¥é´¶¶¯¤á¤Ê4¿Í¡×¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ö¤Ï¤¤Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×»Ñ¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ö¥®¥é¥®¥é´¶¶¯¤á¤Ê4¿Í¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡Ê33¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê39¡Ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¡¡2¿Í¤È¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×¤È¡¢8·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÂìÂô¡¢11·î23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Ò¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿»£¤ë¤È¥®¥é¥®¥é´¶¶¯¤á¤Ê4¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Å¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¢¥ó¥ß¥«¤À¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÅÄÃæ¤Î¡È¥Æ¥Ø¥Ú¥í¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¤Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê£¿ôËç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê³§¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤òÂô»³ÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¿á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£