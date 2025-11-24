¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¶È³¦¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¡¡Ž¢»³¿å²ñŽ£ÁÏÎ©65¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ
¡¡¸©Æâ¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¶È³¦¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö»³¿å²ñ¡×¤ÎÁÏÎ©65¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³¿å²ñ¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¤ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¸©Æâ¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¶È³¦¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ï¡¢65¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»³¿å²ñ¤ÎOB¤ò´Þ¤àÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³¿å²ñ¡¦ÆÁ½ÅÇîÇ·²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¼Ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ê¤¯À¤´Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µ¤·Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¯¥·ー¡¢¥Ð¥¹¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢²ÙÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸©Ì±¤Î°ÜÆ°¤äÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢65¼þÇ¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÊô»ÅÃÄÂÎ¡Ö¼¯»ùÅç¥¥ï¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤Ø30Ëü±ß¤ÎÌÜÏ¿¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£