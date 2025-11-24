¥ß¥é¥ó¤Ç¤ÎÄÌ»»100¾¡Ã£À®¡ª¡¡¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¡¢¡È¥ß¥é¥Î¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö´î¤Ö¤Î¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¡×
¡¡¥ß¥é¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£23Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¡Ø¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿54Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ß¥é¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤â74Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òGK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥ß¥é¥ó¤¬1¡Ý0¤Ç¡È¥ß¥é¥Î¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¼ó°Ì¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ø2¡Ù¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤À¡£¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î15Ê¬¤Ï¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¥×¥ì¡¼¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾ìÌÌ¤¬4¡¢5²ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸åÈ¾¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅÚÍËÆü¤Ë¤Ï¥é¥Ä¥£¥ª¤È¤ÎÆñ¤·¤¤»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Î·ë²Ì¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£´î¤Ö¤Î¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¡×¤È¡¢¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áá¤¯¤â¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ß¥é¥ó¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¶¯Å¨¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥µ¤ä¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ê¤É¡¢ÀïÎÏ¤Ç²¼²ó¤ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÂ³¤¯²æ¡¹¤Î·¹¸þ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò²æ¡¹¤¬°®¤ë¤Ù¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ë¥ÞÀï¤ä¥Ô¥µÀï¡¢¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼Àï¤Ç¤Ï2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼éÈ÷¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£²¼°ÌÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤³¤½¡¢¤â¤¦1ÃÊ³¬¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç²æ¡¹¤ÏÀÈ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬º£¸å¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥é¥ó¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄÌ»»100¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¸½¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¤ä¥Í¥ì¥ª¡¦¥í¥Ã¥³»á¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í»á¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê»á¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥ê¡¼¥É¥Û¥ë¥à»á¡¢¥¢¥ê¥´¡¦¥µ¥Ã¥»á¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡È¥ß¥é¥Î¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¡Ø¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿54Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ß¥é¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤â74Ê¬¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òGK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥ß¥é¥ó¤¬1¡Ý0¤Ç¡È¥ß¥é¥Î¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¼ó°Ì¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ø2¡Ù¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ß¥é¥ó¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¶¯Å¨¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥µ¤ä¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ê¤É¡¢ÀïÎÏ¤Ç²¼²ó¤ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÂ³¤¯²æ¡¹¤Î·¹¸þ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò²æ¡¹¤¬°®¤ë¤Ù¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ë¥ÞÀï¤ä¥Ô¥µÀï¡¢¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼Àï¤Ç¤Ï2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼éÈ÷¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£²¼°ÌÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤³¤½¡¢¤â¤¦1ÃÊ³¬¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç²æ¡¹¤ÏÀÈ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬º£¸å¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥é¥ó¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄÌ»»100¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¸½¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½´ÆÆÄ¤ä¥Í¥ì¥ª¡¦¥í¥Ã¥³»á¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥Ú¥Ã¥í»á¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê»á¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥ê¡¼¥É¥Û¥ë¥à»á¡¢¥¢¥ê¥´¡¦¥µ¥Ã¥»á¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡È¥ß¥é¥Î¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£