´ÆÆÄ¥­¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Î36ºÐ¡È¸µ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Àï»Î¡É¤ÎÀ¾2ÉôÄ©Àï¤Ï15»î¹ç¤ÇËë¡Ä°ì»þ¤Ï¾º³ÊPO·÷ÆâÉâ¾å¤â8ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç18°Ì¤Ë

¡¡¥¢¥ó¥É¥é¤Ï23Æü¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç¡¢¥¤¥Ð¥¤¡¦¥´¥á¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¸åÇ¤¤Ï¡¢Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1989Ç¯11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥Ð¥¤»á¤Ï¸½ºß36ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¸½¡§¥ß¥é¥ó¡Ë¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ä¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤¤¤À¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÃ°±©Âçµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥¢¥ì¥Ê¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ö¡¦¥Ç¡¦¥²¥Á¥ç¤È·ÀÌó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç4Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢3Éô¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼êÏÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿Æ±»á¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥»¥°¥ó¥ÀÉüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥é¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢³«Ëë7»î¹ç¤Ç4¾¡2Ê¬1ÇÔ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î3°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£¤¬¡¢Âè8Àá¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤Ç¤Î¹õÀ±¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢8»î¹çÌ¤¾¡Íø¤ÈÅ¥¾Â¡£22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè15Àá¥«¥¹¥Æ¥ê¥ç¥óÀï¤Ë¤â1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢½ç°Ì¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î1¤Ä¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë18°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
