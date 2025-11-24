¤À¤«¤éÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¼¡Âè¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¼ý¤Ë1000¥É¥ë°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤Ç¤ë¡ÄÍ¥½¨¤µ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°Õ³°¤ÊÍ×ÁÇ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥È¡ÊÃø¡Ë¡¢ÆïÌÚ·ú¡Ê´ÆÌõ¡Ë¡ØHIDDEN POTENTIAL ²ÄÇ½À¤Î²Ê³Ø¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Â³¦¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Í¥½¨¤µ¤ÈÀèÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¶¯¤¤´ØÏ¢À¤Ï¤Ê¤¤
1980Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ÏÂçÃÀ¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
79¤â¤Î³Ø¹»¡½¡½¤½¤ÎÂçÈ¾¤ÏÉÏº¤ÃÏ¶è¤Î³Ø¹»¡½¡½¤«¤é¡¢Ìµºî°Ù¤ËÁª¤ó¤ÀÍÄÃÕ±à¤«¤é¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î1Ëü1Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»ùÆ¸¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥¹¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡£
Åö½é¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬³Ø¤Ó¤Ë¤è¤êÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥é¥¸¡¦¥Á¥§¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ë»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
»ùÆ¸¤È¶µ»Õ¤¬Ìµºî°Ù¤Ë¥¯¥é¥¹¤Ø³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹´Ö¤Îº¹°Û¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¾¤ÎÍ×°ø¤â¤Þ¤¿ÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¥Á¥§¥Æ¥£¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¥½¨¤µ¤ÈÀèÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¶¯¤¤´ØÏ¢À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Èà¤Î¸¦µæ¤Ï¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥Í¥·¡¼¤Ç¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀèÀ¸¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ùÆ¸¤Î¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Á¥§¥Æ¥£¤ÏÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤ÎÃ´Ç¤¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢25ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
¥Á¥§¥Æ¥£¤ÈÆ±Î½¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤¬·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¶µÍ¡¤«¤é·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¶µÍ¡¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ùÆ¸¤Î20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÇ¯¼ý¤¬1Àé¥É¥ë°Ê¾åÁý²Ã¤¹¤ë¤È¿ä»»¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸Æó½½¿Í¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¡¢Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¶µ»Õ¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³¶½êÆÀ¤¬32Ëü¥É¥ëÁý²Ã¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨1¡Ë¡£
ÍÄÃÕ±à¶µ°é¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¼õ¤±»ý¤ÄÀèÀ¸¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬»ùÆ¸¤Î20Ç¯¸å¤Î¼ýÆþ¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂç¿Í¤Ï¡¢5ºÐ¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤é¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤Ë¤·¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢·Ð¸³Ë¤«¤ÊÀèÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ä¿ô¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¡ÊÇ§ÃÎ¥¹¥¥ë¡Ë¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Áá´ü¶µ°é¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø½¬¤Î³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀèÀ¸¤¬Ã´Ç¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÍÄÃÕ±à¤ò½¤Î»¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¤Î»»¿ô¤äÆÉ¤ß¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç¡¢Èà¤é¤ÈÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Î³ØÎÏº¹¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¡×¤ÎÀµÂÎ
¤Ç¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤ÎÃ´Ç¤¤¬·Ð¸³Ë¤«¤ÊÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢³ØÎÏÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Èº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À®¿Í´ü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢Èà¤é¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö²¿¤«ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢¥Á¥§¥Æ¥£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÊÌ¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ×°ø¤Ø¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Ã´Ç¤¶µ»Õ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¾¤Î»ñ¼Á¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³ÊÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ÀÑ¶ËÀ¡§¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«È¯Åª¤Ë¼ÁÌä¤äÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¼çÅª¤ËËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¼ø¶È³°¤Ç¤â¶µ»Õ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤«¡£
¡¦¸þ¼Ò²ñÀ¡§¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿Æ¤·¤¯Æ±µéÀ¸¤È¸òÎ®¤·¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤¿¤«¡£
¡¦¼«¸ÊÅýÀ©ÎÏ¡§¤É¤ì¤Û¤É¸ú²ÌÅª¤Ë¼ø¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤Æ¼ø¶È¤òË¸³²¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤«¡£
¡¦°Õ»ÖÎÏ¡§º¤Æñ¤ÊÌäÂê¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ä©Àï¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿°Ê¾å¤Î²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¡£
ÍÄÃÕ±à»þÂå¤Ë·Ð¸³Ë¤«¤ÊÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤Ç³Ø¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ³ÊÆÃÀ¡ÊÀÑ¶ËÀ¡¢Â¾¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÎÏ¡¢¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ëÎÏ¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Ç¤¶µ»Õ¤«¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨1¡¡100Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¤¢¤ëÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¸¦µæ¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¥é¥¸¡¦¥Á¥§¥Æ¥£¤ÈÈà¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÀÅÀ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸¤Î³ØÎÏ¤Î¿ÊÄ½¤ò¾ÜºÙ¤ËÄÉÀ×¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ð¸³Ë¤«¤Ê¶µ»Õ¤Û¤É¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÂç¤¤Ê¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î´Ö¤ËÍ¥¤ì¤¿Ã´Ç¤¶µ»Õ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ï¡¢¾Íè¡¢Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¡¢Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤ÎÃùÃß¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿¶µ»Õ¤¬³Ø¹»¤òµî¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï°²½¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë³ÎÎ¨¤âÄã²¼¤·¤¿¡£¶µ»Õ¤Î¼Á¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤è¤¤Ã´Ç¤¶µ»Õ¤Ë½ä¤ê²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ç¤ÎÇ¥¿±¤Î³ÎÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢À®ÀÓ¤¬²¼°Ì5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤ò¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¶µ»Õ¤ËÂå¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÁí¼ýÆþ¤¬¡¢¼Â¤Ë140Ëü¥É¥ë¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ»Õ¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ä¼Á¤Î¸þ¾å¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ëºÝ¡¢¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍÎÏ¤ÊÏÀµò¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¾Íè¤Î·ÐºÑÎÏ¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÊýË¡
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÑ¶ËÀ¤ä¸þ¼Ò²ñÀ¡¢¼«¸ÊÅýÀ©ÎÏ¡¢°Õ»ÖÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿´¤ÎÎÏ¡×¤Ï¡¢»»¿ô¤äÆÉ²ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤è¤ê¤â¡¢ÍÚ¤«¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆâ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¥§¥Æ¥£¤ÈÈà¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿´¤ÎÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¾Íè¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î»»¿ô¤äÆÉ²ò¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¼ýÆþ¤è¤ê¤â¡¢¼Â¤Ë2.4ÇÜ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¶Ã¤¯¤Ù¤·ë²Ì¤À¤í¤¦¤«¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¾Íè¤Î·ÐºÑÎÏ¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢»»¿ô¤äÆÉ²ò¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í»ùÆ¸¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃ´Ç¤¶µ»Õ¤¬¤É¤¦µÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸ÆÀÅª¤Ê¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ì¤é¤Î»ñ¼Á¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀèÅ·Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ñ¼Á¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿Í´ÖÀ¤È¤Ï¡Ö½¬ÆÀ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë
¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¤½¤ÎÃøºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«À©¿´¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ¼Á¤ò¡¢¿Í³Ê¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡ÖÀ³Ê¤ÎÆÁ¡×¡Êvirtue of character¡Ë¤È¸Æ¤ó¤À¡£
Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÁ¤Ï½ã¿è¤Ê°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¡¢ÎÑÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¡£»ä¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¿Í³Ê¤È¤ÏÆ»ÆÁÅªµ¬ÈÏ¤Ë½¾¤¦¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦¡¢°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¤¬¹¥¤ó¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤ò¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢É¬Í×¤È¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÍý²ò¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç²áµîÆó½½Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾Úµò¤òÃ°Ç°¤Ë½¸¤á¤¿·ë²Ì¡¢¼«¿È¤Î½¾Íè¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤Ï¡¢¿Í³Ê¤äÀ³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿´¤ÎÎÏ¡×¤È¤ÏÃ±¤Ë°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í½¬ÆÀ¤·¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê°ì¤Ä¤Î¡Ö¥¹¥¥ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀ³Ê¥¹¥¥ë¡×¡ÊCharacter Skills¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í³Ê¤äÀ³Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÆ»ÆÁÅª¤Ê¿®¾ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¸åÅ·Åª¤Ë³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ë°ì¼ï¤Î¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤¬¿®¤¸¤ëÆ»ÆÁÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ³Ê¥¹¥¥ë¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Àè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌóÂ«¤Î´üÆü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æâµ¤¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê¿Í´Ö¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÏÓÇò¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ç¤µ¤¨¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤òÁ°¤Ë¤¹¤ì¤ÐÃç´Ö¤È¤ÎÌµ±×¤ÊÁè¤¤¤ò¼«¤éÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¡¢Í¥¤ì¤¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Ï°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤ß¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥È¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¥¦¥©¡¼¥È¥ó¹»¶µ¼ø¡¢ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¼Ô
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æ±Âç³Ø»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î½ª¿È¶µ¼ø¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä»×ÁÛ²È10¿Í¡×¤Î°ì¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡Ù»ï¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê40ºÐ°Ê²¼¤Î¶µ¼ø40¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£Google¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¤Ê¤É°ìÎ®´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¹Ö±é³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡£Æ°µ¡¤Å¤±¤ä°ÕµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¶îÅª¤Ê¸¦µæ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Ä¤¿¤á¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡£2021Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡ÖÄäÂÚ´¶¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤È¤Ê¤ë¡£¡ØGIVE & TAKE¡ÖÍ¿¤¨¤ë¿Í¡×¤³¤½À®¸ù¤¹¤ë»þÂå¡Ù ¡ØORIGINALS Ã¯¤â¤¬¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¡Ù ¡ØTHINK AGAIN È¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤ò¼êÊü¤¹¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãøºî¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦¤Ç¿ôÉ´ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢TED¥È¡¼¥¯¤Ï3000Ëü²ó°Ê¾å¡¢ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÁª¼ê¡£
ÆïÌÚ ·ú¡Ê¤¯¤¹¤Î¤¡¦¤±¤ó¡Ë
°ì¶¶Âç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ëÆÃÇ¤¶µ¼ø
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯¡¢°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉô½õ¶µ¼ø¡¢Æ±¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡Ù¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤·ù¤¤¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡ØµÕ¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó·Ð±ÄÏÀ¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¥¦¥©¡¼¥È¥ó¹»¶µ¼ø¡¢ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¼Ô ¥¢¥À¥à¡¦¥°¥é¥ó¥È¡¢°ì¶¶Âç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ëÆÃÇ¤¶µ¼ø ÆïÌÚ ·ú¡Ë