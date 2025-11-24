¡ÖÂÐÏÃ¤Ë¸þ¤±¤¿À¿°Õ¼¨¤¹¤Ù¤¡×Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛÅ±²óµá¤á¤ë
¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÀ¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦´õË¾¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤ò½Å¤Í¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
G20¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¸å¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÌÓÇ« ÊóÆ»´±
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÂ¦¤¬Ãæ¹ñ¤Î·üÇ°¤Ë¿¿·õ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ÇÂÐÏÃ¤Ë¸þ¤±¤¿À¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦´õË¾¤¹¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò·Á³¼²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤ÎÎÎÅÚ¤À¡×¤È¤¹¤ëÆüÃæ´Ö¤Î¹ç°Õ¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
