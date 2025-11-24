¡Ö¼¡¡¹¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¡×ÂÎ©¶èÇßÅç¤Ç¤Ò¤Æ¨¤² ±¿Å¾¼ê¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡¡1¿Í»àË´1¿Í½ÅÂÎ¡¡¾èÍÑ¼ÖÀàÅð¤ÎÃË¤ò³ÎÊÝ¤·´ØÏ¢Ä´¤Ù¤ë¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤òJNN¤¬Æþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦Ãë¤¹¤®¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¦À¾¿·°æ±Ø¤«¤éÅì¤Ë¤ª¤è¤½1¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡ÖÇò¤¤¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ»Ï©¤Ë½Ð¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ë½Áö¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¸å¤í¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸å¤í¤ò¸«¤¿¤é¡¢Á°¤Ç¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼¡¡¹¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ï¤Í¤¿¼Ö¤ÏÇò¤¤¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¾èÍÑ¼Ö¡£¼Ö¤ÏÂÎ©¶èÌò½ê¤ÎÁ°¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ç20Âå¤Î½÷ÀÊâ¹Ô¼Ô1¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊâÆ»¤ò¿ô10¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É4¿Í¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤ÆºÆ¤Ó¼ÖÆ»¤Ø¡£ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿Ëö¡¢Ää¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¸åÊý¤«¤éÇò¤¤¾èÍÑ¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¡£Çò¤¤¾èÍÑ¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤ÏÂçÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Çò¤¤¾èÍÑ¼Ö¤Î¥É¥¢¤¬¤¢¤¡¢Ãæ¤«¤éÃË¤¬Áö¤êµî¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Çò¿§¤Î¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼Ö¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ç¤°Õ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤Î³ÎÊÝ¤·¤¿ÃË¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£