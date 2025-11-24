¡ÚÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨72¡ó¤È¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý G20½é»²²Ã¤ÇÃæ¹ñ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¡©
¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç72¡ó¤È¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ü°Æ¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¡£
¹â»Ô¼óÁê½é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬11·î21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¡£
¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Á°²ó10·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î72¡ó¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï17¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤¬34¡ó¡¢¡Ö¼óÁê¤Ë»ØÆ³ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤¬22¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼óÁê¤Î»ØÆ³ÎÏ¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤Ï¡¢10·î¤«¤é7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤¬63¡ó¤Ç¡¢¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤¬74¡ó¤Ç¡¢¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬½¢Ç¤¸å¤ËÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤Ç¡¢µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÆüÃæ´Ø·¸¡£
¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤¬56¡ó¡¢¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤¬29¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï62¡ó¤Ç¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢22Æü¤«¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤·ÙÈ÷¤¬¡£¤½¤³¤Ø¡Ä
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬¾è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¥µ¥ß¥Ã¥È²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×
20Æü¤«¤é2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡£
Àè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎNo.2¡¢Íû¶¯¼óÁê¤Î»Ñ¤â¡£ÆüÃæ¤Î´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢EU¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥íー¥Ë¼óÁê¡£
¶¦¤Ë½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£¤Ç¤Ï¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»²²Ã¤¹¤ë¹ñ¤ÎÂåÉ½¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë²ñµÄ¡£
²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÄÎÙ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤È°®¼ê¡£
¤¿¤ÀÍû¶¯¼óÁê¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï3¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó2»þ´Ö¤Ç2¿Í¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÂåÉ½Æ±»Î¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬ÁáÂ®¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡£
¾Ð´é¤Ç¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌó1Ê¬¸å¡¢Íû¶¯¼óÁê¤â²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó2m¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀè¤Ë¤ÏÍû¶¯¼óÁê¤¬¡£
°ì½Ö¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î23ÆüÌë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢Íû¶¯¼óÁê¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò´Þ¤á¤¿ÀÜ¿¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´À°¤Ï¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÆüÃæ´Ö¤Ë·ü°Æ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¸º¤é¤·¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ªー¥×¥ó¤ÇÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©¤Ï²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤º¡¢Ä¹°ú¤¯ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
Áòº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¾åÅÄ,
Ê©ÃÅ,
¿ÀÆàÀî