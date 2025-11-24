¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Û³ý¸¶Íªµª¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯µÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤Ø¡ÖºÇÂç¸Â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥à¤Ï2¹æÄú¤Ç¤â¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯ºÇ¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£V¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë³ý¸¶Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë¤À¡£Áª¹Í´ü´Ö½ªÎ»¤Î10·îËö»þÅÀ¤ÇFµÙ¤ß¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¢¤½¤·¤ÆÃÓÅÄ¹ÀÆó¤Ë¼¡¤°3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥ê¡¼¥à1¹æÄú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡¡¡Ö1°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Á°¸¡Æü¤Ë¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£1°Ì¤Îº´Æ£¤È¤ÏÌó140Ëü±ßº¹¡£´°Á´¤Ë¼ÍÄø·÷¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¼ó°ÌÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¡ÖÊ¡²¬¤Ï¥Ú¥é¤¬¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ºÇÔ¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°¸¡¤Îµ¤ÇÛ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¡£2¥³¡¼¥¹¤«¤é³ý¸¶¤é¤·¤¤¥¥ìÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëº¹¤·¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£