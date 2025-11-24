²÷µó¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¡½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
24Æü¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¡¦¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¡¡½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª°²½¤Ç¡Ä2022Ç¯¤ËÍèÆü
23Æü¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ò²¼¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤¬ÂçÁêËÐ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎÏ»Î¤Ê¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÀÄ¶Ó¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡¦¤¢¤é¤¿¡á21¡Ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç¤¹¡£7ºÐ¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å±ç²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁêËÐÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£
10Âå¤Î¤³¤í¤Ëµ®Çµ²Ö¤ÈÄ«ÀÄÎ¶¤Î¼èÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Î°²½¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÍèÆü¸å¤Ï´ØÀ¾Âç³Ø¤Ç·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤³Ì¾¤Î¡Ö¿·Âç¡×ÆüËÜÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾Âç³ØÁêËÐÉô¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Åö»þ¤Î¼ç¾¡¦»³Ãæ¿·Âç¤µ¤ó¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³Ãæ¤µ¤ó¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Ï2019Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ë²¼½É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¼«¿È¤¬ÄÌ¤¦´ØÂç¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÁêËÐÉô¤Î·Î¸Å¾ì¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï
¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿24Æü¸áÁ°¡¢²þ¤á¤Æ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½éÍ¥¾¡¡¡°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ê23Æü¤Ï¡Ë½É¼ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µ¼Ô¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡©¡×
½éÍ¥¾¡¡¡°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¹ç¤Ç¡×
Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¡¢¶½Ê³¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª½Ë¤¤¤ÎÏ¢Íí¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä
½éÍ¥¾¡¡¡°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤óÎ¾¿Æ¤«¤é¤âÏ¢Íí¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¡ÊÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¡Ë¡Ø¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÏÃ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤´Î¾¿Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥É¥¤¥Ä¤ËÈòÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏÆ¡¡°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ°ì¿Í¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡Ø²£¹Ë¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜÍè¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¢¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍ§Ã£¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤È¤«¡ÄÉáÄÌ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡Ä
Êì¹ñ¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é10Âå¤ÇÃ±¿ÈÍèÆü¤·¡¢·Î¸Å¤ò½Å¤Í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡£¿·ÆþËë¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³¤ÇÆó·å¾¡Íø¤ò¤¢¤²¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×14¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ÏÎòÂåºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
ÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ù»³Ë®Çî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ»½Ñ¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÅÝ¤ì¤½¤¦¤ÇÅÝ¤ì¤Ê¤¤Á°·¹»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ»¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢Æ§¤ß¹þ¤ß¤ÈÆÍ¿ÊÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥±¥¬¤â¤Ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼èÁÈ¤ò¤¹¤ë¡Ö°Û¿§¤Î²£¹Ë¡×ÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÀÄ¶Ó¡¢Àè·î¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î1ÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¼«Ê¬¡£¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¿Í¤Ë¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤½¤Î¿´¤Î¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Ö¥®¥â¥ó¡×¡ÖÉÔÀµ¡×¤ä¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¡¦¼èºà¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÄ´ººÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë