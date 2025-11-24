°ÂÀÄ¶Ó¤ò¶å½£¾ì½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤â½ËÊ¡¡¡µ×Î±ÊÆ¤Î½É¼Ë¡¢¿åÅ·µÜ¤ÎµÜ»Ê
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°Â¼£ÀîÉô²°¤Î¶å½£¾ì½ê½É¼Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¿À¼Ò¡¢¿åÅ·µÜ¤Î¿¿ÌÚ·¼¼ùµÜ»Ê¡Ê46¡Ë¤¬24Æü¡¢Æ±Éô²°½êÂ°¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Î½éÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿²÷¿Ê·â¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Î»Õ¾¢¡¢°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯Í¾¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ö»Õ¾¢¤Î¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ë¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê»Ò¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁí¹©ÈñÌó2ÀéËü±ß¤ò¤«¤±¤¿²°Æâ¤Î·Î¸Å¾ì¤¬´°À®¡£¡Ö´Ä¶¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¤Ë¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡Ö¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÏÍ½Äê¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£