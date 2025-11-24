¥«¥Ê¥À¤È¥¤¥ó¥É¡¢Êñ³çÅª·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¸ò¾Ä³«»Ï¤Ç¹ç°Õ
20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë³«ºÅÃæ¤Î11·î23Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊËÇ°×¶¨Äê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊñ³çÅª·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊCEPA¡Ë¡×¤Î¸ò¾Ä³«»Ï¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¥«¥Ê¥À¤È¥¤¥ó¥É¤Î³°¸ò´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤ÎÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2023Ç¯6·î¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥·¥¯¶µÅÌÆÈÎ©»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥·¥ó¡¦¥Ë¥¸¥ã¡¼¥ë»á¤¬¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Ç½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Ï¸ß¤¤¤ËÈóÆñ¤·¡¢³°¸ò´±¤òÄÉÊü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¥«¥Ê¥À¸øÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶È¯µë¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤â¹Ö¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ´Ö¤Ç15Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÇ°×¶¨Äê¸ò¾Ä¤âºÇ½ªÅª¤ËÃæÃÇ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë