¸½ºß66ºÐ¤ÇÇ¯¶â¤ò177Ëü±ß¤â¤é¤¤¡¢É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤éÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ëÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¿Í¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯¼ý180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢ÉÞÍÜ¤¹¤ë¿Í¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Î2Ê¬¤Î1Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥é¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤¬Ç¯´Ö177Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤¬¤â¤·Ç¯´Ö3Ëü±ßÁý¤¨¤ÆÇ¯¼ý180Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É×¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯´Ö3Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤®¤ê¤®¤êÇ¯¼ý180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
