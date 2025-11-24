¡Ø¥Í¥×¥êー¥°SP¡ÙÆ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¡õDAIGO·³ÃÄ¤¬ÂÐ·è¡¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¤é¤¬¥µ¥Ýー¥È
¡¡ËÜÆü11·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Í¥×¥êー¥°SP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¡¢Æ²ËÜ¹ä¡¢DAIGO¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¤ÈDAIGO·³ÃÄ¤Ë¤è¤ë¡È·³ÃÄÂÐ·è¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¤Ï¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¡Ë¤ÈÎÓ½¤¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Æ²ËÜ¡Ê.ENDRECHERI.¡Ë¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÆóµÜ¡¢ÉÍ¸ýµþ»Ò¡¢Àî¸¶¹î¸Ê¡ÊÅ·¼³ÁÍ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£°ìÊý¤ÎDAIGO·³ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢Ì¾ÁÒ½á¡Ê¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¡Ë¤ÈËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢DAIGOÎ¨¤¤¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡Êµ´Î¶±¡æÆ¡¢´îÌðÉðË¡¢²Î¹¾ì½ß¡¢Ã®Èþ¼ò¸¦Æó¡Ë¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢¿ÀÉôÈþºé¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¡£DAIGO¤òÊé¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤Ç¡¢Æ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£¤Ê¤ª¡¢Æ²ËÜ¡¢Àî¸¶¡¢¹â¶¶¡¢¿ÀÉô¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢1st¥¹¥Æー¥¸¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×DJ¡Ù¡¢2nd¥¹¥Æー¥¸¡Ø»ä¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¥¯¥ëー¥º¡Ù¡¢3rd¥¹¥Æー¥¸¡ØLINE¤Ç¥Í¥×¥êー¥°¡Ù¡¢4th¥¹¥Æー¥¸¡Ø¤¢¤È1¤Ä¤Ï²¿¥êー¥°¡Ù¡¢5th¥¹¥Æー¥¸¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥á¥¬¥Ü¥ó¥Ðー¡Ù¤ÎÁ´5¥¹¥Æー¥¸¡£¡Ø¥Í¥×¥êー¥°¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÆ²ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¾ï¿´¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë²È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆóµÜ¤ÏÆ²ËÜ¤«¤éÄ¾¡¹¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈÖÀë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤Ø¤Î¿¼¤¤Âº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·¼³ÁÍ¤ÎÀî¸¶¤Ï¡Ö¡ÊÆ²ËÜ¤È¤Ï¡Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¸¥çー¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£10·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÁÆÉÊ·³ÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¸ý¤Ï¡¢º£²ó¤ÏÆ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëDAIGO¤Ï¡¢ºÊ¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¡ÖTNK¡Ê¥Æ¥£ー¥¨¥Ì¥±¥¤¡Ë¡Ä¥È¥í¥Ã¥³¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÎòÂåÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ¾Á°¤òÅú¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¡¢DAIGO¤¬¡Ö¤ª¤¤¡ª²¶¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡ªÇËÌç¤À¡ª¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡3rd¥¹¥Æー¥¸¡ØLINE¤Ç¥Í¥×¥êー¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤ÈÆóµÜ¤ÎºÇ¶á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Æ²ËÜ¤¬¡Ö¡ÊÀèÆü¡ËÌëÃæ¤Ë¥Ë¥Î¤¬Ï¢Íí¤¯¤ì¤Æ¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ê½Ð±é¡Ë¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Î²ñ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í～¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤ÈDAIGO¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÂÐ·è¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë²»³ÚÌäÂê¤ÇÆ²ËÜ¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤·¡¢³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£Å¨¥Áー¥à¤ÎÌ¾ÁÒ¤â¡Ö¹ä¤¯¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú´Ø·¸¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ²ËÜ¹ä·³ÃÄ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¹ä¤¯¤ó¤¬Ëè»î¹ç½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¥ä¥Ð¥¤¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÆ²ËÜ¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£Æ²ËÜ¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ¾¤ß¤½»È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì²¤¤»þ¤¬Ä´»Ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªº£¡¢ËÍ¡Ä¡È¥¾ー¥ó¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¾ー¥ó¾õÂÖ¤Î¤Ï¤º¤ÎÆ²ËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËDAIGO¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Æ²ËÜ¤«¤é¡ÖDAIGO¡Ä¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿²¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢DAIGO¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡¢Ì²¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£Ç¾¤ß¤½¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÇÄ©¤à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ²ËÜ¤ÈDAIGO¡£Î¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ª¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥¹¥Æー¥¸¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°¦É²¸©»º¤ß¤«¤ó¡ØÉ²¤Þ¤É¤ó¤Ê¡Ù¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë