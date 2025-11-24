¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×¡¡À¾Éð¡¦·ª»³¹ª¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ
¡¡À¾Éð¤Î·ª»³¹ª³°Ìî¼ê¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¥×¥í25Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß2ÀéËü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð6ÀéËü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡£²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö»ä¡¢·ª»³¹ª¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¼«¿È¤Î25Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀº×û¡Ê¤»¤¤¤«¤ó¡Ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡02Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ò¤È¶Ú¤ò´Ó¤¯·ª»³¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£21Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÄÌ»»2Àé°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï11»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç23ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ç¼ã¼ê¤ËÂ¿¤¯¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·ª»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¸åÇÚÁª¼ê¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀäÂç¤ÊÂº·É¤È¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥ª¡×¤¬¡¢25Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë