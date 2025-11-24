¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¸ÍÅÄ¤Î¹ÄÄë¤¬Æñ¿åÌÌ¤ÇÏÓ¤ò¤Ö¤¹
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤Ç¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÁ°Àá¤ËÀäÂÐÌµÅ¨¤ÎÃÏ¸µ¡¦¸ÍÅÄ¤Ç¼þÇ¯µÇ°3Ï¢ÇÆ¡ÊÄÌ»»5²óÌÜ¡Ë¤òÃ£À®¡£ºÇ¹â¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊ¡²¬¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÍÅÄ¤ÇÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°ú¤±¤ì¤Ð¤Ê¤¢¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¡Ê2Ï¢ÂÐÎ¨¤¬¡Ë35¡ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¡¡¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢22¹æµ¡¤Ï·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»Å¾å¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¡¡2023Ç¯10·î10¡Á15Æü¤ÎG1¡¦70¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè2Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤Ï2ÀáÁ°¤ÎSG¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÊÆ±Ç¯8·î22¡Á27Æü¡Ë¤ÈÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæµ¢¶¿¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Á°¸¡¤Ï¾è¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ê¡²¬¤Î¥¦¥Í¥ê¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅöÃÏ¤Ï19Ç¯¤Ë66¼þÇ¯µÇ°¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢SG¤Ç3²óÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡Ê13¡¢17¡¢19Ç¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë¡£¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥à¤Ï4¹æÄú¡£¥¸¥«Æâ¤ÎËö±ÊÏÂÌé¤ÎÆ°¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢µ¡ÉÒ¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¡£