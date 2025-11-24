°¡´õ¡¡¸µÉ×¡¦À¶¸¶ÏÂÇî»á¤Î¡ÈÇØÈÖ¹æ5¡É¤ò·ã¼Ì¤·¡Ö´¶¼Õ¡×¡Öº£Æü¤ÎÇØÃæ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¡Ê56¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¸µÉ×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á(58¡Ë¤ÎÇØÃæ¤ò¸ø³«¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤Ë»²²Ã¡£¡Èµð¿Í¤ÎÀ¶¸¶¡É¤È¤·¤Æ05Ç¯°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡°¡´õ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ5¤ò¤Ä¤±¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÄ¯¤á¤ëÀ¶¸¶»á¤ÎÇØÃæ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÎÇØÃæ¡ÄÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£º£Æü¤ÎÇØÃæ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ä´¶¼Õ¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°¡´õ¤ÏÀ¶¸¶»á¤È2000Ç¯¤Ë·ëº§¡£14Ç¯¤ÎÎ¥º§¸å¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢À¶¸¶»á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£