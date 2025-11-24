Í¿ÂôÍã»á¡Èº§³èÍÑ¤ÎÉþ¡É¤òÇúÇã¤¤¡ª¾×·â¤Î¹ØÆþ¶â³ÛÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¤¢¤È¤Ï²¶¤¬¤ä¤»¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÈÉÃÂ®¤Ç1²¯²Ô¤°ÃË¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¼Â¶È²È¡¦Í¿ÂôÍã»á¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Öº§³èÍÑ¤ÎÉþ¡×¤ò¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤éÈà½÷Êç½¸¤ò»Ï¤á¤¿Í¿Âô»á¡£¡Ö¤ª¶âÌÜÅª¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£·î21Æü¤Ë¤Ï¡Öº§³èÍÑ¤ÎÉþ16ÅÀ¤ò461Ëü±ßÊ¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê28Ëü8Àé±ß¡£º£¸å¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤ÏÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²¶¤¬Áé¤»¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢º§³è¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¡£»îÃå¼¼¤ÇÀäË¾¤·¤¿¡£ËüÇ¯¥Ç¥Ö¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿23Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥É¥ë¥¬¥Ð¤Ç300Ëü±ßÊ¬¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥É¥ë¥¬¥Ð¤ÏÀÄ»³Å¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Æü¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£