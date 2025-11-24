¥¦¥Ê¥®µ¬À©¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó²ñµÄ³«Ëë
¡¡¡Ú¥µ¥Þ¥ë¥«¥ó¥É¶¦Æ±¡ÛÌîÀ¸Æ°¿¢Êª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤òµ¬À©¤¹¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¤â»²²Ã¤·¤Æ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤à¥¦¥Ê¥®Á´¼ï¤òµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÂò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï³Æ¹ñ¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡27Æü¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¦¥Ê¥®¾ÃÈñ¹ñ¡£¹ñÆâ¶¡µë¤Î7³ä¤òÃæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ËÍê¤ë¡£ºÎÂò¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹ñºÝ¼è°ú¤Ë¤ÏÍ¢½Ð¹ñ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¬À©¤ÏEU¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤È¤È¤â¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¦¥Ê¥®¤À¤±¤¬µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¡£¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤âÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¦¥Ê¥®¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¼ïÎà¤ò¡ÖÉÕÂ°½ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¹ñÆâ¸¦µæ¼Ô¤ÎÏÀÊ¸¤ò´ð¤Ë¡¢»ñ¸»ÎÌ¤Ï1990Ç¯°Ê¹ß²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ÃÕµû¡Ö¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¡×¤ÎÈø¤Ó¤ì¤Î°ã¤¤¤ä¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¦¥Ê¥®¤Èº®Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£