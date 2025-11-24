¡Ö£É♡Ç¼ÀÇ¡×Á°ß·Í§ºî»á¡¢£µ£°ºÐµÇ°¤Ç°¦¸¤¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖÍß¤·¤¤¤¾¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡£±£±·î£²£²Æü¤Ë£µ£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾Ã¤·¥´¥à¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ß¥ó¥±¥·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¡Ö£É♡Ç¼ÀÇ¡×¡¢ÇØÃæ¤Ë¡Ö£Ë£Á£Â£Õ¡õ£µ£°¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÄÁ°ß·»á¤È°¦¸¤¤¬¥«¥×¥»¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¡¼Íß¤·¤¤¤¾¡ª¤³¤ì¤Ï¡ª¡ª¡×¡Ö¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºî¤Ã¤Æ¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¥¤¥¤¡×¡Ö¥¥ó¾Ã¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£