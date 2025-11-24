HKT48Â´¶È¤«¤é2Ç¯È¾¡¢Ãæ½§¤Ç»£±Æ¤·¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡·ÝÇ½³èÆ°Éüµ¢¤ÎÅÏÉô°¦²ÃÎ¤¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÊ¡²¬¤ÎÎÉ¤µ¡×
HKT48¤Ç¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿ÅÏÉô°¦²ÃÎ¤¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¥·¥¢¥ï¥»¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë½ÐÈÇ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£25Ç¯11·î22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÏHKT48»þÂå¤Ë5Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿Ê¡²¬¤Ç»£±Æ¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊë¤é¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¶å½£ºÇÂç¤Î´¿³Ú³¹¡¦Ãæ½§¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤òÊâ¤¯¤Ò¤È¥³¥Þ¤òµó¤²¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£18Ç¯1·î¤Ë¡ÖÂè3²óAKB48¥°¥ë¡¼¥× ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ÇHKT48¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£4ºîÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÇÉþ¾þ¤ò³Ø¤Ó¡¢25Ç¯½Õ¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¢¿¦¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥é¥¸¥ª¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÏÁ´ÊÔÊ¡²¬¥í¥±¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¡²¬¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¡×³¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿Í¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¶õ¹Á¤«¤éÅÔ¿´Éô¤Þ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶á¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤äÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬¤®¤å¤Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Êë¤é¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
»åÅç¡Ê»åÅç»Ô¡Ë¤Î³¤¤ä¡¢¹Ô³ÚÃÏ¤ÎÇ½¸ÅÅç¡ÊÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»£±Æ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¤ËÃæ½§¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ÇîÂ¿ºÂ¤«¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×
Ãæ½§¤Î²°Âæ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤â¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ½§¤Î³¹¤òÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤À¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ½§¤Î³¹¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï18ºÐ¤ÇÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ãæ½§¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ÇîÂ¿ºÂ¤«¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Ç
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¿åÃå¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£HKT48¤ÇÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄÃÒ²Ã¤µ¤ó¡Ê22¡¢23Ç¯Â´¶È¡Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ
¡Ö¤¿¤áÂ©¤ò¡Ø¤Ï¤¢¡Á¡Ù¤È¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î°¦²ÃÎ¤¤Á¤ã¤ó¤À¡Ù¡Ø¤¨¤¨¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤À¤è¡ª¡Ù¡×
¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¾ð½ï¡¢µ¯Éú¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
