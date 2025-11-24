¡ÚÃæ·Ñ¡Û11¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡¼ÖÅð¤ßË½Áö¤«
Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÇò¤¤¼Ö¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½5»þ´ÖÈ¾¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤ê¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊâÆ»¤òÁö¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¤ËÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Çµ¯¤¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë11¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢ÂÎ©¶èÌò½êÁ°¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¸åÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²Êâ¹Ô¼Ô4¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ç¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Ää¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤é6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ11¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤ÎÃË¤¬¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
