¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¡½Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÆá¿ÜÀî¤Ï¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ë¶âÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¤Ï¶â¿§¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥é¡¼¡É¤ÇÅý°ì¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¾åÂó¿¿¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¶ÚÆù¤ÎÀÚ¤ì¤â¤¢¤ë¾åÈ¾¿È¤ò¸Ø¼¨¤·¡Ö´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ë¤ÏÃøÌ¾¿Í¤ÎÍè¾ì¤âÂ¿¿ô¡£´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¡¢Á°DeNA´ÆÆÄ¡¦»°±ºÂçÊå»á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£