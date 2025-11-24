¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×½Ð±é¸å¤ÎÂçÌòMC¤Ë¡ÖºÇ½é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡Ê47¡Ë¤é¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡ËãÌô¡¦³ÐÀÃºÞ¡¦ÂçËãÍðÍÑËÉ»ß±¿Æ°¡¡ÅìµþÂç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÅìµþÅÔÌôÊªÍðÍÑÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡¢ÅìµþÅÔÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¡£ÍðÍÑÌôÊª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¿¼¹ï²½¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢¡È¿È¶á¤ÊÌäÂê¡É¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ù¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µµ°æµþ»Ò¡Ê43¡Ë¤È2¿Í¤ÇMC¤òÃ´Åö¡£ËÁÆ¬¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¸å¡¢¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ø¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë±þ¤¸¤¿¼èºà¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ½é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¤Å¤Á¤òÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢µµ°æ¤«¤é¡Ö¡ÊÁê¤Å¤Á¤¬¡ËÏ³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡Ê43¡Ë¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡ËÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ê39¡Ë¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÃÝÆâÃÎºé¡Ê33¡Ë¤Þ¤¹¤ß¡Ê38¡Ë¡¢OCTPATH³¤ÈÁ¡Ê26¡Ë»ÍÃ«¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¤È¡¢ÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¹â¹»À¸²ñµÄ³èÆ°À®²ÌÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÔÎ©¾åÌî¹â¹»¤Ç¡ÈNO¤È¸À¤¨¤ëÍ¦µ¤±þ±çÂâ¡É¤ò·ëÀ®¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¡¢¥³¥ó¥È·Á¼°¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£