¥¦¥§¥¹¥È3°Ì¤Î¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ËÄË¼ê¡ÄÀèÈ¯¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¤¬4～6½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦
¡¡11·î24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤Î¤¿¤á¡¢4～6½µ´Ö¸å¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥´ー¥É¥ó¤Ï¡¢22Æü¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤ÇÆ±²Õ½ê¤òÉé½ý¡£23Æü¤ËMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢23Æü¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¥´ー¥É¥ó¤¬¥°¥ìー¥É2¤Î¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡203¥»¥ó¥Á106¥¥í¤Î¥´ー¥É¥ó¤Ï¡¢¥Ê¥²¥Ã¥ÄºßÀÒ6Ç¯ÌÜ¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï10·î24Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÁê¼ê¤Ë10ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ50ÆÀÅÀ¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç13»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢¥Áー¥à3°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ18.8ÆÀÅÀ¤Ë5.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.3¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨44.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÊ¿¶Ñ2.2ËÜÀ®¸ù¡Ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡24Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹3°Ì¤Î12¾¡4ÇÔ¤ò»Ä¤¹¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤È¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¤Î2Ëç´ÇÈÄ¤¬·òºß¡£¤¿¤À¤·¡¢¥´ー¥É¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤âÂ¼óÇ±ºÃ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÊ¬¤Ï¥¹¥¿ー¥¿ー2¿Í¤ò·ç¤¤¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£