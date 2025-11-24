ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢Ãæ¤Ë¡È¥Ñ¥Ã¥¯±Û¤·¥¥¹¡ÉÏ¢È¯¡¡·ëº§¤«¤é18Ç¯Â³¤¯¡ÈËÜÅö¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¡É¤È¤Ï
¡¡ÄÔ´õÈþ¤È¿ù±ºÂÀÍÛÉ×ºÊ¤¬11·î22Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ìInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤Ë¡¢SNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö11·î22Æü¤Ï¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤Ç¤·¤¿¡£ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢¡Ô¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë¡Õ¤È¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢4Ëç¤Ä¤Å¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î2Ëç¤á¡¢3Ëç¤á¤¬¤Þ¤¿¡È¶Ã¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£¿²¤ëÁ°¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ì´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥¹¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Ï¢Â³Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2Ëç¤á¤Ï¡Ä¡ÄÄÔ¤¬¿ù±º¤ÎËË¤Ë¡£Â³¤¯3Ëç¤á¤Ï¿ù±º¤¬ÄÔ¤ÎËË¤ËÇ®¤¤¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢7.4Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¿ù±º¤µ¤ó¤âÆ±¤¸Æü¤Ë¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥¯»Ñ¤ÇËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¡£5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈàÅù¤Ë¤Ï¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2007Ç¯¡¢19ºÐ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢20ºÐ¤Ç·ëº§¡õ½Ð»º¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¡É¤âº£¤ä5»ù¤ÎÊì¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢¸¥Î©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤Î¿§Ì£¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê±ê¾å¤¬¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò½÷»ù¤Ë¡ÈÌ´¶õ¡É¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¡×ÏÀÁè¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉ×ÉØ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°é»ù¡¢²È»ö¡¢ÃÂÀ¸Æü¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤´¤È¤Ë²ÈÂ²¤Î¡Èº£¡É¤òÈ¯¿®¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Í¡¹¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ¶á¡¢ÄÔ¤Ï1Ç¯Á°¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¤Î¡È¤´ÈÓ»ö¾ð¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢²þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þÃæ³Ø2Ç¯¤À¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤µ¤óÂÐ¤·¡¢¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤»¤¤¡ÊÀÄ¶õ¤µ¤ó¡Ë¤Î¥ê¥º¥à¤¬¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¤Ç¤¤ì¤Ð¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤ó¤ÊÄÔ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¡ÈºÙ¤«¤¤¡É¤ÈÃÇ¤¸¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²¿¤è¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ï¿ù±º¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÄÔ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤È¤µ¤éÈà½÷¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤Î´íµ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2021Ç¯6·î¤Î½ÐÈÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄÔ¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ø²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂ¨Åú¡£¿ù±º¤µ¤ó¤â¡Øµã¤¤Ê¤¬¤é¥±¥ó¥«¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜ¿´¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¶¯¤¤¡Ù¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤È¿ù±º¤µ¤ó¤Ï·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È¥¬¥Á¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿ù±º¤µ¤ó¤¬ÄÔ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¡£É×¤¬¡È°ìÊâ°ú¤¯¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¡È¥Ñ¥Ã¥¯±Û¤·¥¥¹¡ÉÅê¹Æ¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£