¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¸å·Ñ¤Ï¡ÈÀÖ¤¤¥®¥ã¥Ð¥ó¡É¤ÈÈ¯É½¤âSNS¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡¡10·î30Æü¡¢¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢11·î3Æü¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤¬¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20Âå¤Î·º»ö¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¡×¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Åì±Ç¤Î¡Ø¥á¥¿¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡ØPROJECT R.E.D.¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢11·î23Æü¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡¡¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¡Ø¥á¥¿¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1982¡Á1983Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤Î»ý¤Ä¡ØÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿SFÍ×ÁÇ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³×¿·À¤Ï¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¤â¡¢2026Ç¯¤Î¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¥â¥Î¡ª¡¡ºÇ¿·¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤È±é½Ð¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ ¡ÈÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬³èÌö¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÇÁ¤«¤»¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Îº¸È¾¿È¤Î¤ß¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤Î¸ø³«¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥á¥¿¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÉü³è¤ÎÊó¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¥®¥ã¥Ð¥ó¡¢¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¡¢¥·¥ã¥¤¥À¡¼¤òÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¥³¥ì¤¬¥®¥ã¥Ð¥ó¤À¤È¡©¸«¤¿´¶¤¸¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¤Â¤ã¤Í¤§¤«¡ª¡Õ
¡Ô¥®¥ã¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤ËÀÖ¤¤¡¦¡¦¡¦¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥ê¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡È¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¡É¤È¤Ï¡¢1982Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø±§Ãè·º»ö¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¡Ù¡Ø±§Ãè·º»ö¥·¥ã¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÈÂ³¤¤¤¿ ¡È±§Ãè·º»ö3Éôºî¡É¤Î2ºî¤á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥É¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¥½¡¼¥é¡¼¥á¥¿¥ëÀ½¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ã¥ê¥Ð¥ó¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ÖÊÌ¥â¥Î¡×¤Ç¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥¿¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÁÉ¤ë¤Î¤«¡£