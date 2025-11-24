ÆÁÅç¤Ë´äÈø·û¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡È°Â¿´´¶¡É¡Ä·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê¤ËË¾¤ß¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤Æ¡×
[11.23 J2Âè37Àá ÂçµÜ 1-2 ÆÁÅç NACK]
¡¡J1¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£MF´äÈø·û¤Ï³«ËëÁ°¤Î²ø²æ¤«¤éÁ°Àá¤ËÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¡£º£Àá¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏJ1¼«Æ°¾º³Ê¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢´äÈø¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤äÀï½ÑÍý²ò¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Ïº£Àá¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç2Ï¢¾¡¡£¾å°ÌÂÐ·è¤ÇÇË¤Ã¤¿ÂçµÜ¤È¤Î½ç°Ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢5°Ì¤«¤é4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ÎÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÀá¤ÇJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤¿¡£
¡¡´äÈø¤Ï2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÁ°Àþ¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ëÇÛµå¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î·êËä¤á¤äÌµÍý¤»¤º¥Ñ¥¹¤òÌá¤¹¤³¤È¤âÁªÂò¡£ÆÃ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¯¥í¥¹¹¶·â¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FWÅÏÂçÀ¸¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¤È°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë´äÈøÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç´äÈøÁª¼ê¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ´°àú¡£Â¾¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ê¤È¡×¡£J1¾º³Ê¤òÌÜÁ°¤Ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´äÈø¤ÎÉüµ¢¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ÕÌ£¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡´äÈø¼«¿È¤Ï¸¬µõ¤À¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº£Ç¯°ìÇ¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤â³À´Ö¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë±ÊÌÚ¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¡¦±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2Ç¯È¾¤ò±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï¡¢´äÈø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÁÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Êºâ»º¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤ï¤ì¤¿´äÈø¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡£±ºÏÂ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿»î¹ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò±ºÏÂ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤Ë¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇ½ªÀá¡¢4°Ì¡¦ÆÁÅç¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤Î·èÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä¹ºê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2°Ì¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬ÇÔ¤ì¡¢3°Ì¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÆÁÅç¤¬ÂçµÕÅ¾¤ÇJ1¼«Æ°¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂçµÜ¤«¤é¤Î·àÅª¾¡Íø¤â¡¢´äÈø¤Ë¤ÏËý¿´¤â°Ú¤ì¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎäÀÅ¤Ë¡¢ÆÁÅç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡J1¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£MF´äÈø·û¤Ï³«ËëÁ°¤Î²ø²æ¤«¤éÁ°Àá¤ËÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¡£º£Àá¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏJ1¼«Æ°¾º³Ê¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢´äÈø¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤äÀï½ÑÍý²ò¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡´äÈø¤Ï2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾33Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¤¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÁ°Àþ¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ëÇÛµå¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î·êËä¤á¤äÌµÍý¤»¤º¥Ñ¥¹¤òÌá¤¹¤³¤È¤âÁªÂò¡£ÆÃ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¯¥í¥¹¹¶·â¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FWÅÏÂçÀ¸¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¤È°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë´äÈøÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç´äÈøÁª¼ê¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ´°àú¡£Â¾¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ê¤È¡×¡£J1¾º³Ê¤òÌÜÁ°¤Ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´äÈø¤ÎÉüµ¢¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ÕÌ£¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡´äÈø¼«¿È¤Ï¸¬µõ¤À¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº£Ç¯°ìÇ¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤â³À´Ö¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë±ÊÌÚ¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¡¦±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2Ç¯È¾¤ò±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï¡¢´äÈø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÁÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Êºâ»º¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤ï¤ì¤¿´äÈø¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡£±ºÏÂ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿»î¹ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀÕÇ¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò±ºÏÂ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤Ë¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇ½ªÀá¡¢4°Ì¡¦ÆÁÅç¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤Î·èÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ä¹ºê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2°Ì¡¦¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬ÇÔ¤ì¡¢3°Ì¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÆÁÅç¤¬ÂçµÕÅ¾¤ÇJ1¼«Æ°¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂçµÜ¤«¤é¤Î·àÅª¾¡Íø¤â¡¢´äÈø¤Ë¤ÏËý¿´¤â°Ú¤ì¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎäÀÅ¤Ë¡¢ÆÁÅç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)