º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Äó¼¨¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡Ä¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢ABEMAÆÈÀê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤«¤é¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï3¤Ä¤Îµå¼ï¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÊÑ²½µå¤¬É¬Í×¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¤È¿¤Ó¤·¤í¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¡ß¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤«¤é¤Îµ¯ÍÑÊý¿Ë¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¡ß¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£