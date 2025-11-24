■＜mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI＞

特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/sekai-no-owari/

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

期間：2025年12月6日 (土) 〜 2025年12月29日 (月)

営業時間：11:00〜20:00

東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線「原宿」駅竹下口 徒歩3分)

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

商品に関して

第１弾アイテム 発売期間 12/6（土）〜 12/29（月）

第2弾アイテム 発売期間 12/17（水）〜 12/29（月）

※在庫には限りがございます。

※上記期間終了後、状況により再販の可能性がございます。

EC販売に関して

一部の商品を除き、ECサイトでの販売を予定しております。合わせてご利用ください。

販売開始予定：2025年12月6日11:00〜

サイトURL等詳細は後日発表いたします。

事前来店予約に関して

混雑緩和のため、ご来店には一部予約枠を設けております。

一次予約は、オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」および「R.A.I.N.S」有効会員様を対象とした抽選受付、その後に一般の方を対象とした先着受付を予定しております。

※LivePocketのチケットサービスを利用しての事前予約となります。

※事前予約なしでもご入店いただけるフリー入店枠も設ける予定ですが、混雑状況により入店制限を行う場合がございます。また、整理券を発行する場合がございますので予めご了承ください。

※申し込み状況により、お一人様1枠までとさせていただく場合がございます。また、フリー入店の枠を減らす可能性がございます。予めご了承ください。



▼LivePocketログイン・新規登録はこちら

https://t.livepocket.jp/login

＜事前来店予約対象日＞

12月6日（土）〜 12月9日(火)、：終日予約制

12月10日（水）〜 12月12日（金）：11:00〜14:00まで予約制

12月13日（土）〜 12月14日（日）：11:00 〜 16:00まで予約制

12月15日（月）〜 12月16日（火）：11:00〜13:00まで予約制

12月17日（水）〜12月18日（木）：終日予約制

12月19日（金）：11:00〜13:00まで予約制

12月20日（土）〜 12月21日（日）：11:00 〜 16:00まで予約制

12月22日（月）〜 12月29日（月）：11:00 〜 13:00まで予約制

＜事前来店申込期間＞

■ファンクラブ先行来店予約（抽選）はLivePocketを使用しての事前申込みが必要です。

※申込みにはLivePocketの「新規会員登録」が必要になります。

・受付期間

2025年11月24日 (月) 19:00 〜 11月27日 (木) 23:59

・抽選発表

2025年11月29日 (土) 12:00以降順次

・申込対象者

＜「S.N.O.W.S」＞

先行予約受付期間中に「S.N.O.W.S」会員の方

＜「R.A.I.N.S」＞

● 現会員の方

2025年11月1日（土）時点、会員期限有効の方

● 新規ご入会の方

先行予約受付期間中にご入会（入金）が完了している方

▼オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」および「R.A.I.N.S」入会受付はこちら

オフィシャルモバイルファンクラブ 「S.N.O.W.S」 https://sp.sekainoowari.jp/（スマートフォンのみ）

オフィシャルペーパーファンクラブ [R.A.I.N.S] https://rains.sekainoowari.jp (PC・スマートフォン)

■一般来店予約（先着） ※一般来店予約のお申し込みは先着順となります。

・受付期間

2025年11月30日 (日) 20:00〜 予約枠がなくなり次第終了

▼一般来店予約（先着）申し込みページ

https://t.livepocket.jp/t/mtze4

※ファンクラブ先行入場予約受付にて応募枠が満枠となった時間帯は、お申込みができませんので、あらかじめご了承ください。

＜予約申込上限数＞

・1アカウントにつき1日1枠1名様まで

例）

・ファンクラブ抽選受付にて12月6日（土） 11:00の予約枠に申込済みの場合、同アカウントで12月6日（土）の他の時間枠にはお申し込みいただけません。

12月6日（土）以外の日程はお申し込みいただけます。

・ファンクラブ受付で12月6日（土） 11:00の予約枠を取得済みの場合、同アカウントで一般先着予約にて12月6日（土）11:00およびその他の時間枠に空きがある場合お申し込みいただけます。

<予約申込注意事項>

※予約枠のお申し込みは、ファンクラブ先行は抽選、一般は先着順となります。予約枠は定員に達し次第終了となります。

※ご予約後のキャンセル・変更はできません。

※予約枠の譲渡はできません。申込者ご本人様が参加不可となった場合も、代理の方がご入場することはできません。

※個人売買・オークションサイトなどでの転売行為は固く禁止いたします。

※【入場整理券画面】(QRコード)は一度しかご利用いただけません。いかなる場合も再発行はできかねます。お取り扱いにはご注意ください。

※予約完了後にマイページに入場整理券が表示されます。

※入場枠の予約受付はLivePocketのチケットサービスを利用するため、事前に無料登録をお済ませください。

※チケットページに記載の注意事項をよくお読みの上、ご予約をお願い致します。

＜ご来店時注意事項＞

※ご入店時に【入場整理券画面】の認証(QRコード読み取り)を行います。

※【入場整理券画面】のQRコードをお手持ちのスマートフォンに表示をしてご来場ください。

※当日は混雑により電波がつながりにくいことが予想されます。あらかじめ【入場整理券画面】を表示させた状態でご来場ください。

※会場に充電できるスペースは設けておりません。必ず充電を十分になさってからご来場ください。

※各集合時間から遅れた場合は最後尾でのご案内になります。

※入店時にQRコードが表示できない、著しく読み取り・認証操作が困難な場合は入場できません。

※店内のお客様の状況により、ご予約頂いた時間を前後してご入場いただく可能性がございます。

※閉店時間の10分前までにお越しになられない場合はご入場いただけない場合がございます。

※再入場はできません。

※1つの【入場整理券画面】につき、未就学児のお子様の同行が可能です。お会計は1回限り、購入制限がある商品はお一人様分のみのご購入とさせていただきます。

※おからだの不自由なお客様の付き添いの方は当日現地にて店舗スタッフまでお申し出ください。付き添いをされる方の人数はお一人様までとなります。また、お会計は1回限り、購入制限がある商品はお一人様分のみのご購入とさせていただきます。

※天災・疫病の蔓延・不慮の事故などやむを得ない事情により、休業や営業時間が変更となった場合、 該当の入場枠は無効となります(他の日付の代替【入場整理券画面】の発行はいたしません)。

なお、その場合の来場にかかわる費用(交通費・宿泊費など)はいかなる理由におきましても補償いたしかねます。

※館内、会場近隣を含めお客様同士の商品の交換及び不特定多数の方が滞留する行為を禁止とさせていただきます。

＜商品のご購入について＞

※来店予約は販売商品の購入をお約束するものではございません。

※一回のご入店につき、1フロア1会計までとさせていただきます。

※商品には購入制限がある場合がございます。その場合、商品により制限数は異なる場合がございます。また、期間内でも商品が無くなり次第販売を終了いたします。

※転売目的でのご購入はお断りさせていただきます。

※ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。

※商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。なお、お買い上げいただいた際のレシートが無い場合はお受けできません。

※お支払いは現金とクレジットカード・電子マネーをご利用いただけます。 (取り扱いブランドは特設ページ内でご確認ください)

※クレジット決済端末のネットワーク状況により、クレジットカード・電子マネーでのお支払いがご利用いただけない場合がございます。

その際には、現金でのお支払いをお願いさせていただく場合がございます。

【お問い合わせ】

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00〜18:00(※祝祭日を除く)

※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。